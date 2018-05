LONDON/BERLIN (dpa) - Die Zusammenarbeit europäischer Geheimdienste im Anti-Terror-Kampf ist dem Chef des britischen Inlandsgeheimdiensts MI5 zufolge wichtiger denn je.

Die Terrororganisation Islamischer Staat plane weiterhin «vernichtende» und «komplexere» Anschläge, warnt der MI5-Generaldirektor Andrew Parker in einer vorab in Auszügen verbreiteten Rede am Montag in Berlin, wie die britische Nachrichtenagentur PA berichtete. Die Chefs europäischer Inlandsgeheimdienste kommen dort zum Symposium des Bundesamtes für Verfassungsschutz zusammen.

Allein seit März vergangenen Jahres seien in Großbritannien zwölf Anschläge vereitelt worden, erklärte Parker. Die Zusammenarbeit der europäischen Geheimdienste spiele im Kampf gegen den Terror eine immer größere Rolle. «Wir brauchen diese vereinte Stärke mehr denn je».

Schwere Vorwürfe erhebt der MI5-Chef gegen Russland. Der Anschlag auf den ehemaligen russischen Doppelagenten Sergej Skripal und seine Tochter Julia Anfang März im englischen Salisbury sei eine «vorsätzliche und gezielte feindselige Handlung» gewesen. Die beiden wurden mit dem einst in der Sowjetunion entwickelten Kampfstoff Nowitschok vergiftet. London gibt Moskau die Schuld, der Kreml weist jede Verantwortung zurück. Der Fall löste eine schwere diplomatische Krise aus.