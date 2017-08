Von: Redaktion DER FARANG | 25.08.17

HAT YAI. Die Polizei ermittelt im Todessturz einer Britin aus dem 31. Stockwerk eines Hotels.

Die 23 Jahre alte Touristin lag am Freitag gegen 5.30 Uhr tot in einer Gasse zwischen den Hotels Garden Plaza und Grand Plaza an der Sanehanusorn Road. Die Leiche wurde zur Obduktion in das Hat Yai Hospital eingeliefert. Die Tür zum Apartment der Frau war von innen geschlossen, in dem Zimmer fanden die Polizisten keine Hinweise auf einen Kampf, ein Fenster war geöffnet. Die Britin hatte am 21. August ein Zimmer im 31. Geschoss des Hotels bezogen. Die Polizei geht von einem Unfall oder einem Suizid aus.