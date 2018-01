Von: Björn Jahner | 08.01.18

PATTAYA: Die Polizei hat einen Briten in Zusammenhang mit dem Tod eines Barmädchens verhaftet, das am Samstag in den frühen Morgenstunden nackt aus der fünften Etage eines Condominiums am Cosy Beach in den Tod stürzte.

Die Polizei benötigte 20 Stunden, den Mann aufzuspüren. Der 25-Jährige wurde schließlich in einer Bar festgenommen. Den Beamten folgend, war er die letzte Person, die das Opfer lebend gesehen hatte. Der Verdächtige gab zu Protokoll, dass er mit der Frau in seiner Mietwohnung Sex hatte und das Paar das Liebesspiel dann auf dem Balkon fortsetzte, bis die Frau in die Tiefe stürzte. In großer Verzweiflung habe er die Flucht ergriffen und suchte Unterschlupf in einem Resort und Spa in der Banglamung Soi 7. Die Ermittlungen laufen.

