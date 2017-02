PATTAYA: Dass Zechprellerei buchstäblich ins Auge gehen kann, musste Donnerstagnacht ein Brite erfahren, der sich weigerte, eine seiner Meinung nach überteuerte Rechnung in einer Bier-Bar zu begleichen und dafür von der Bedienung ein blaues Auge kassierte.

Der 63-Jährige besuchte mit seiner Begleitung die Patsy Bar Beer in der Soi 8 zwischen Beach- und Second Road. Als er die Rechnung erhielt, weigerte er sich, den geforderten Betrag zu bezahlen. Er argumentierte, dass die Getränkepreise in der Bar deutlich höher ausfallen würden, als in den omnipräsenten 7-Eleven-Minimärkten, weshalb er nicht bereit sei, den geforderten Betrag zu begleichen.

Ein Streit entfachte und als er und seine Begleitung die Bar ohne zu bezahlen verlassen wollten, stürmte ihm eine Angestellte der Bar hinterher und schlug mit Fäusten sowie ihren Schuhen auf den Kopf des Touristen ein. Dabei kassierte er ein blaues Auge und erlitt eine Schnittwunde am Kopf.

Das Paar meldete den Vorfall gegen 1.30 Uhr der Polizei, die daraufhin der Bar einen Besuch abstattete. Das beschuldigte Bar-Girl war geständig, auf den Ausländer eingeschlagen zu haben und begründete die Tat mit der nicht beglichenen Rechnung. Die 43-Jährige wurde auf die Wache abgeführt. Ihr wird schwere Körperverletzung vorgeworfen, sowie den Ruf Pattayas beschädigt zu haben.

Von dem Vorfall wurde auf YouTube ein Video online gestellt (klicken Sie hier!)