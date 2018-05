Von: Redaktion DER FARANG | 03.05.18

PATTAYA: Ein 68 Jahre alter Brite hat offensichtlich Suizid begangen und sich vom 18.

Geschoss eines Condominiums in die Tiefe gestürzt. Die Polizei fand die Leiche am frühen Mittwochmorgen in Naklua auf der Dachterrasse des fünften Stockwerkes, neben dem Swimmingpool. Seine 49-jährige thailändische Freundin sagte aus, der Brite sei seit Tagen wegen eines Scheidungstermins vor einem Gericht in Bangkok gegen seine Ex-Frau nervös und zerstreut gewesen. Sie sei zum leeren Apartment zurückgekehrt, habe über die Balkonbrüstung geschaut und den Ausländer neben dem Swimmingpool liegen gesehen.