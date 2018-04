Von: Redaktion DER FARANG | 21.04.18

BANGKOK: In einer Go-Go-Bar an der Soi Cowboy brach ein britischer Tourist während einer Show von jungen Frauen tot zusammen.

Laut der „Daily Star“ saß der etwa 60 Jahre Ausländer am Mittwochabend direkt an der Bühne, als spärlich bekleidete junge Frauen ihre Show zeigten. Der Ausländer brach plötzlich zusammen und fiel mit dem Gesicht nach unten auf den Boden. Eine umgehend eingeleitete Wiederbelebung war erfolglos. Offenbar starb er an einem Herzinfarkt. Dennoch hat die Polizei eine Obduktion veranlasst und die britische Botschaft über den Vorfall informiert..