EILMELDUNG - PATTAYA: Ein Brite wurde am Dienstag am helllichten Tag am Mabprachan-Reservoir nahe Pattaya regelrecht hingerichtet.

Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen, dass der 39-Jährige zurück zu seinem geparkten Porsche Cayenne ging und einstieg, als sich ein Thailänder näherte, die Fahrertür aufriss und den Mann mit zwei gezielten Kopfschüssen tötete. Der Täter flüchtete daraufhin sofort mit seinem wartenden Komplizen auf einem Motorrad.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und vermutet ein geplatztes Geschäft als Motiv. Weitere Einzelheiten sind bisher nicht bekannt.

„Thai Visa News“ hat die Aufnahmen der Überwachungskamera in einem Video veröffentlicht (klicken Sie hier!).