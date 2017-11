Von: Redaktion DER FARANG | 03.11.17

PETALING JAYA (dpa) - Anlässlich des Besuchs von Prinz Charles (68) und seiner Frau Camilla (70) veröffentlicht Malaysia Briefmarken mit Motiven des britischen Thronfolgerpaares. Wie malaysische Medien am Donnerstag (Ortszeit) berichteten, will die malaysische Post 250 000 Kopien in Umlauf bringen. Insgesamt soll es drei Briefmarkensets geben - die jeweiligen Porträts und ein Bild des Paares.

Prinz Charles und seine Frau Camilla starteten am Montag eine elftägige Asienreise in Singapur. Neben Malaysia werden sie noch in Indien erwartet.

Ursprünglich war auch über einen Zwischenstopp in Myanmar (früher: Birma) spekuliert worden, ebenfalls eine ehemalige britische Kolonie. Dort steht die Regierung von Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi wegen des brutalen Vorgehens gegen die muslimische Minderheit der Rohingya in der Kritik. Nun steht Myanmar nicht auf dem Reiseprogramm der Royals.