Von: Redaktion DER FARANG | 09.04.18

BANGKOK: Der japanische Reifenproduzent Bridgestone will in Thailand bis zum Jahr 2020 kräftig investieren, so in ein Werk zur Herstellung von Reifen für Flugzeuge.

Das Unternehmen beschäftigt derzeit 10.400 Mitarbeiter und will seinen Standort Thailand zu einer regionalen Drehscheibe für die Region Asien-Pazifik ausbauen. Bridgestone ist im Königreich seit dem Jahr 1967 vertreten.