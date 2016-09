LOS ANGELES (dpa) - Nach nur zwei Jahren Ehe hat Angelina Jolie die Scheidung von Brad Pitt eingereicht, wie US-Medien berichten.

Kurz nach Bekanntwerden wird die Trennung im Internet millionenfach kommentiert. Vor allem über soziale Netzwerke teilen Nutzer ihre Gedanken über das Ende der Hollywood-Ehe. Meistgenutzter Hashtag: #Brangelina. Kreativer Hashtag: #Brexpitt - in Anlehnung an den

Hashtag #Brexit.



Eine Auswahl an Zitaten:





«Es ist schon ironisch, dass #Brangelina sich ausgerechnet am

#Weltkindertag trennen.»

(Twitter-User @Perkoesie)



«Die Welt hat Liebeskummer. #Brangelina»

(Twitter-User @jessenphil)



«#Brangelina trennen sich. Der Sack Reis in China ist empört.»

(Twitter-User @LoneNRW)



«#Brangelina lassen sich scheiden. Adoptionen weltweit gehen um 50%

zurück.»

(Twitter-User @Robioneck)



«Wenn die das nicht mal hinkriegen, wer denn dann? Ist doch eh eine

Erfindung von Hollywood und Floristen, diese komische Liebe.

#Brangelina»

(Twitter-User @HaticeAkyuen)



«Durch die Villa von Jennifer Aniston hallt gerade das Knallen von

Sektkorken. #Brangelina»

(Twitter-User @PeetsView)