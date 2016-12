Von: Silvia Kusidlo und Christoph Meyer (dpa) | 06.12.16

LONDON (dpa) - Bis der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union erfolgt, sind viele Hürden zu überwinden. Um eine kümmert sich jetzt das höchste Gericht in London: Es geht um die Rechte des Parlaments.

Das britische Volk hat für den Brexit gestimmt - aber hat das Parlament trotzdem noch ein gewichtiges Wörtchen mitzureden? Das lässt die Regierung jetzt in einem Berufungsverfahren vor dem Obersten Gerichtshof (Supreme Court) in London klären. Sie will ein Urteil des High Courts kippen, wonach die Regierung den EU-Austritt des Landes nicht ohne Zustimmung des Parlaments erklären darf.

Wieso wollen die Brexit-Befürworter keine Einmischung des Parlaments?

Offiziell fürchten sie um die Demokratie. Ihr Argument: Das Parlament habe entschieden, das Volk über den EU-Austritt abstimmen zu lassen. Es sei klar gewesen, dass ein «No» zur EU den Ausstieg bedeute. Aber es gibt noch einen anderen Grund: Die Abgeordneten, die mehrheitlich keinen Brexit wollten, könnten Einfluss auf die Verhandlungen gewinnen - und einen «weichen» Austritt erzwingen, der die Briten nahe an die EU bindet und den Zugang zum Binnenmarkt über die Kontrolle der Grenzen stellt.

Könnte das Parlament den Brexit abwenden?

Das gilt als sehr unwahrscheinlich. Aber der rechtliche Hickhack könnte die Verhandlungen verzögern. Unter anderem dürfen auch die Regierungen von Schottland und Wales bei dem Berufungsverfahren mitreden. Die britische Regierung plant dennoch weiterhin, spätestens Ende März mit den Austrittsverhandlungen nach Artikel 50 des EU-Vertrages zu beginnen. Mit einem Urteil des Obersten Gerichtshofs wird aber erst Mitte Januar gerechnet.

Welches Urteil des Obersten Gerichtshofs ist wahrscheinlich?

Nach Auffassung britischer Rechtsexperten könnte das höchste britische Gericht das erste Urteil - also die Zustimmungspflicht durch das Parlament - bestätigen. Fraglich ist, ob in diesem Fall eine einfache Abstimmung ausreicht oder ob die Regierung ein zeitaufwendiges Gesetzgebungsverfahren einleiten muss. Letzteres könnte den Brexit-Fahrplan mächtig durcheinanderwirbeln. Noch ein ganz anderes Szenario ist denkbar: Weil es um die Auslegung von Artikel 50 des EU-Vertrags geht, könnte das britische Gericht das Problem sogar dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg vorlegen.

Wer sind die Richter, die über den Fall entscheiden?

Das Plenum besteht aus zehn Männern und einer Frau. Es ist das erste Mal in der Geschichte des Gerichts, dass alle elf Richter an einer Entscheidung beteiligt sind. Ihre politischen Ansichten spielen, anders als beim Supreme Court in den USA, bei ihrer Berufung keine Rolle. Allerdings wurden sie in den Tagen vor dem Prozessauftakt am Montag von den Medien unter die Lupe genommen.

Welche Reaktionen löste der Rechtsstreit bislang aus?

Die Emotionen kochen hoch. Als die Vizepräsidentin des Supreme Courts kürzlich vor Studenten in Malaysia über heikle Aspekte des Gerichtsverfahrens referierte und das Brexit-Referendum als rechtlich nicht bindend für das Parlament bezeichnete, warfen ihr Kritiker in der Heimat umgehend EU-Nähe vor. Regelrecht an den Pranger stellten einige Zeitungen jene Richter des High Courts, die das erste Urteil fällten: Auf Titelseiten wurden sie unter anderem als «Feinde des Volkes» beschimpft. Justizministerin Liz Truss musste zur Achtung der unabhängigen Justiz aufrufen. Ex-Generalstaatsanwalt Dominic Grieve kritisierte eine «Mob-Mentalität». Und die Klägerin Gina Miller, politische Aktivistin und Fondsmanagerin, wurde im Internet bedroht.