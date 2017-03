Brandstifter in Forstreserve festgenommen

Von: Redaktion DER FARANG | 08.03.17

THAILAND: In der Provinz Lampang wurde am Montag zum ersten Mal in diesem Jahr ein Brandstifter festgenommen.

Der 51 Jahre alte Mann hatte eine schmale Forstreserve mit einem Feuerzeug in Brand gesetzt. Die Flammen hatten bereits 160 Quadratmeter Waldfläche vernichtet, als Mitarbeiter einer Behörde zum Schutz des Waldes den Brand und den Mann entdeckten. Er wurde der Polizei übergeben.

Lampang ist derzeit eine der am stärksten von der dichten Dunstglocke betroffenen Provinzen. In der Wetterstation Ban Dong wurde eine Feinstaubbelastung von 154 Mikrogramm je Kubikmeter gemessen, in Phrabat waren es 142 bei einem Grenzwert von 120 Mikrogramm je Kubikmeter. Auch in der Provinz Tak liegt die Belastung über dem Grenzwert.

Waldbrände, Buschfeuer, Brandrodungen und das Abbrennen von Landwirtschaft genutzten Feldern sorgen jedes Jahr in der Region für einen dichten Smog. Wegen der zunehmenden starken Luftbelastung im Norden des Landes haben Behörden Kinder, Senioren, schwangere Frauen und chronisch kranke Menschen aufgefordert, ihre Unterkünfte nicht zu verlassen. Die Seuchenschutzbehörde appelliert an die Bevölkerung, sich möglichst in Räumen bei geschlossenen Fenstern aufzuhalten und im Freien Atemschutzmasken zu tragen.