Von: Redaktion DER FARANG | 18.01.17

NHA TRANG (dpa) - Ein Großbrand hat in der bei Touristen beliebten vietnamesischen Stadt Nha Trang mehr als 70 Häuser zerstört.

Etwa 400 Menschen verloren ihr Zuhause, sagte ein Bezirksvorsteher am Mittwoch. Der Brand war am Dienstagabend in einem Slumviertel ausgebrochen. Vermutlich waren Bewohner beim Kochen von Tierfutter eingeschlafen, hieß es. Enge Straßen erschwerten die Löscharbeiten. Nha Trang ist das wichtigste Urlaubsziel in der südvietnamesischen Provinz Khanh Hoa. Jedes Jahr besuchen mehrere Millionen Menschen die für ihre Strände und Tauchgebiete bekannte Stadt.