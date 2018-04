Von: Redaktion DER FARANG | 07.04.18

In dem zum Club Insomnia dazugehörigen iSalon entfachte ein Brand. Foto: The Nation

PATTAYA: Bei einem Brand im iSalon in der Walking Street im Süden der Stadt wurden keine Menschen verletzt.

Das Feuer brach am Freitag gegen 11 Uhr aus und wurde von der Feuerwehr in 25 Minuten gelöscht. Als die Besatzung der Löschfahrzeuge eintraf, versuchten Mitarbeiter des Salons und Arbeiter einer Firma für Klimaanlagen, die Flammen mit Feuerlöscher in den Griff zu bekommen. Ein 51 Jahre alter Arbeiter sagte aus, während er und ein Kollege den Kompressor aus der Klimaanlage entfernten, sei unter dem Dach der Brand entstanden..