Von: Redaktion DER FARANG | 23.12.17

BANGKOK: Ärzte haben eindringlich Beschränkungen für boxende Kinder und Jugendliche gefordert, weil diese beim Training und im Ring gesundheitlichen Risiken ausgesetzt sind.

Bei Kindern unter zehn Jahren sollten die Boxhandschuhe eines Kämpfers nicht mit dem Kopf des Gegners in Berührung kommen. Anderenfalls könnten die Mädchen und Jungen erhebliche Schäden am Gehirn davontragen. Jiraporn Laothamatas, Vorsitzende des Advanced Diagnostic Imaging Centre am Hospital Ramathibodi, schließt nicht aus, dass der boxende Nachwuchs von Kopfschlägen später Alzheimer oder die Parkinson-Krankheit bekommen kann. Landesweit soll es zwischen 200.000 und 300.000 boxende Kinder und Jugendliche geben; die meisten bevorzugen die traditionelle thailändische Kampfsportart Muay Thai und stehen bereits im Ring. Und die jüngsten Boxer sind gerade Mal vier Jahre alt. Jiraporns Zentrum hat in einer Studie 300 Boxer unter 15 Jahren mit zwei bis fünf Jahren Kampferfahrung und 200 nicht boxende Kinder untersucht. Bei boxenden Kindern wurden neurologische Schäden festgestellt, zudem hatten sie einen im Durchschnitt um zehn Punkte niedrigeren Intelligenzquotienten (IQ) als nicht boxende Kinder. Jiraporn sagt: „Kinderboxen verstößt gegen sämtliche thailändische Regeln.“