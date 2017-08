Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 22.08.17

RAYONG: Im vierten Quartal dieses Jahres will das deutsche Unternehmen Robert Bosch die Produktion von Einspritzdüsen in seinem neuen Werk im Indus­triegebiet Hemaraj Eastern Seaboard aufnehmen.

In Rayong sollen im Jahr mit 800 Mitarbeitern rund eine Million Einspritzdüsen hergestellt werden. Bosch beschäftigt in seinen zwei Werken über 1.200 Frauen und Männer und setzte im Vorjahr 11,9 Milliarden Baht um, gegenüber 2015 ein Plus von 10,2 Prozent. In den letzten fünf Jahren hat der Konzern in Thailand 100 Millionen Euro investiert.