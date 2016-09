Von: Redaktion DER FARANG | 20.09.16

STUTTGART (dpa) - Der Technologiekonzern und Autozulieferer Bosch weitet seine Investitionen in Südostasien aus. In diesem Jahr werden in Standorte in der Region etwa 80 Millionen Euro gesteckt, zum Beispiel in ein neues Werk für Benzin-Einspritzsysteme in Thailand. Dies teilte Bosch am Montag in Stuttgart mit. Damit wird dort mehr investiert als im Schnitt vergangener Jahre. Seit 2006 waren es den Angaben zufolge insgesamt 500 Millionen Euro.

In den Staaten Südostasiens - darunter Thailand, Malaysia, Indonesien, Myanmar und Vietnam - hat Bosch 6800 Mitarbeiter, binnen eines Jahrzehnts hat sich diese Zahl den Angaben zufolge verdoppelt. Im Gesamtkonzern bleibt das aber eine Nische, nur knapp zwei Prozent der weltweiten Bosch-Belegschaft (375 000) sind in Südostasien.

Die Firma kam in der Region 2015 eigenen Angaben zufolge auf einen Umsatz von 780 Millionen Euro, 12 Prozent mehr als 2014. Das Plus lag großteils aber daran, dass der Hausgeräte-Hersteller BSH und der Lenksystem-Produzent BAS nach Komplettübernahmen inzwischen voll eingerechnet werden. Nimmt man diesen Effekt heraus, liegt das Wachstum aus eigener Kraft bei 5 Prozent - etwas schwächer als 2014.