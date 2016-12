PATTAYA: Nach dem Abriss der alten Bootsrampe am Hafen Bali-Hai werden Bootsbesitzer gebeten, ihre Wasserfahrzeuge am Strand in Jomtien zu Wasser zu lassen oder aus dem zu Wasser holen.

Die dortigen zwei Bootsrampen können von 4 bis 9 Uhr und 15 bis 18 Uhr genutzt werden. Speedbootbesitzer werden darüber hinaus aufgefordert, Passagiere am Strand vor dem alten Pier am nördlichen Eingang zur Walking Street aufzunehmen oder aussteigen zu lassen.