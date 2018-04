Von: Redaktion DER FARANG | 27.04.18

PATTAYA: Mit Beginn des Monats Mai dürfen Boote ihre Fahrgäste nur noch am Hafen Bali Hai ein- und aussteigen lassen.

Die Anordnung der Militärs ist nicht neu. Sie wurde zurückgezogen, als der Hafen umgebaut und für Boote und Passagiere sicherer aufgewertet werden sollte. Inzwischen sind die Arbeiten abgeschlossen, jetzt soll der Befehl zum 1. Mai erneut durchgesetzt werden, heißt es bei „MThai.com“. Das sei am Dienstag in der City Hall beschlossen worden. Stadtvertreter und Militär stören sich an der jetzigen Aussicht auf die Bucht von Pattaya. Hunderte Boote ankern vor dem Strand. Künftig sollen Touristen den weiten Blick bis zur Koh Larn und darüber hinaus ungestört genießen können..