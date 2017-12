Von: Redaktion DER FARANG | 06.12.17

BANGKOK: Ein Strafgericht hat am Mittwoch den 62 Jahre alten Bombenleger vom Hospital Phra Mongkutklao zu einer Freiheitsstrafe von 27 Jahren verurteilt.

Der geständige ehemalige Ingenieur des Dienstleisters Elektricity Generating Authority of Thailand hatte am 22. Mai in einem Aufenthaltsraum für Arzneimittelabgabe in einer Vase einen Sprengsatz versteckt. Später löste er die Explosion über einen Zeitschalter aus. 21 Menschen wurden verletzt, überwiegend pensionierte Soldaten. Es entstand ein Sachschaden von über einer Million Baht. Das Gericht verurteilte den Mann, weil er über eine Bombe Menschen verwundet und einen Sprengsatz gebaut hatte sowie illegal Waffen besaß. Ursprünglich erkannten die Richter auf eine lebenslange Haft. Weil der Angeklagte geständig war, reduzierte das Gericht das Strafmaß auf 27 Jahre.