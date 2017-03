Von: Redaktion DER FARANG | 03.03.17

GAGGENAU (dpa) - Wegen einer Bombendrohung ist am Freitagmorgen nach Angaben der Polizei das Rathaus in Gaggenau geräumt worden.



Die Hintergründe waren zunächst unklar. Die baden-württembergische Stadt hatte am Donnerstag eine Veranstaltung mit dem türkischen Justizminister Bekir Bozdag wegen Sicherheitsbedenken gestoppt. Der Minister wollte dort am Donnerstagabend für Zustimmung bei dem Referendum über das von Staatschef Recep Tayyip Erdogan angestrebte Präsidialsystem werben.

Das türkische Außenministerium bestellte nach einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu am Donnerstagabend den deutschen Botschafter in Ankara, Martin Erdmann, ein. Das Verhältnis zwischen Berlin und Ankara ist wegen der Inhaftierung des «Welt»-Korrespondenten Deniz Yücel in der Türkei ohnehin belastet.