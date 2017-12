BANGKOK: Die 29 Jahre alte Frau, der eine Beteiligung an dem verheerenden Bombenanschlag am 17. August 2015 am Erawan-Schrein mit 20 Toten und 120 Verletzten vorgeworfen wird, ist am Mittwoch gegen eine Kaution von einer Million Baht auf freien Fuß gesetzt worden.

Die schwangere Thai war vor zwei Wochen nach ihrer Rückkehr mit ihren beiden Kindern auf dem Flughafen Suvarnabhumi festgenommen worden, weil sie den Attentätern eine Unterkunft besorgt haben soll. Ihr ausländischer Ehemann, Angehöriger der ethnischen Gruppe der Uiguren, die an dem Anschlag beteiligt gewesen sein soll, wird von türkischen Behörden wegen der Verwendung eines gefälschten Passes festgehalten, sagte Chuchart Kanpai, Rechtsanwalt der Thai. Sie und ihr Ehemann gehören zu den 17 Personen, die angeblich den Anschlag geplant hatten. Das Paar verließ Thailand sechs Wochen vor dem Attentat. Chuchart sagte weiter, der Ehemann sei ein Uigure mit chinesischer Staatsangehörigkeit.

In Bangkok stehen zwei Uiguren aus der Volksrepublik China wegen des mörderischen Anschlags vor dem Militärgericht. Der Polizei zufolge soll Adem Karadag am 17. August 2015 die Bombe am Erawan-Schrein platziert haben, Yusufu Meirili den Sprengsatz per Fernbedienung ausgelöst haben. Beide Angeklagten haben bisher ihre Unschuld vor Gericht beteuert.