Von: Redaktion DER FARANG | 05.10.17

PHUKET: Am Strand Naiyang ist ein Torpedo oder eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden.

Ein Team der Armee hat den 4,5 Meter langen metallischen Gegenstand mit einem Durchmesser von 150 cm am Mittwoch von Sand befreit und untersucht. Fest steht, es ist kein Sprengsatz des thailändischen Militärs. Die Soldaten fanden heraus, dass sich an der Spitze ein kleiner Flügel befindet und in der Mitte ein Knopf, der wie ein Tankfüllstandsanzeiger aussieht. In der Nähe der Schaltfläche befindet sich eine Schleife für einen Haken. Da die Bombe nach wie vor hochgehen kann, soll sie zuerst zu einem sicheren Ort und später womöglich auf hoher See zur Explosion gebracht werden. Vizeadmiral Thanakrit Jamjit will den Ablauf der Bergung mit den Verantwortlichen des Nationalparks Sirinath erörtern.