HUA HIN: In Gedenken an König Bhumibol Adulyadej, der am 13. Oktober im Alter von 88 Jahren nach langjähriger Krankheit in Bangkok gestorben war, organisierte die BlúPort Hua Hin Resort Mall in Kooperation mit dem nationalen Blutzentrum des Thailändischen Roten Kreuzes eine große Blutspendenaktion in dem neuen Einkaufszentrum an der Phetkasem Road.

Die Aktion, die unter dem Motto „Loyale Herzen vereinigt, um Blut zu spenden“ erfolgte, erwies sich als großer Erfolg: laut einer Pressemitteilung des Einkaufszentrums, spendeten 272 Personen insgesamt 108,800 Kubikzentimeter Blut. Darunter Mitarbeiter und Kunden der BlúPort Hua Hin Resort Mall, Studenten und Anwohner der näheren Umgebung.