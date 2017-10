Von: Redaktion DER FARANG | 05.10.17

BANGKOK: In zehn Tafeln mit dunkler Schokolade und acht weiteren Schokoladenprodukten, die in thailändischen Supermärkten erhältlich sind, wurden bei Tests Blei und Kadmium gefunden.

Allerdings überschreitet der Anteil dieser toxischen Substanzen nicht die geltenden Grenzkonzentrationen, teilte Saree Ongsomwang, Sekrertärin der Verbraucherstiftung, ergänzend mit. Getestet wurden die in den Monaten August und September genommenen Proben in einem Labor auf Anweisung des Magazins der Verbraucherstiftung. Nur in Lindt Swiss Classic wurde weder Blei noch Kadmium gefunden. In Thailand gibt es keine Standards für die Produktion von Schokoladenprodukten. In den kommenden zwei Jahren wollen die zuständigen Behörden die Regelungen der EU übernehmen. Verbraucher sollten mit Umsicht Schokolade genießen. Das gilt vor allem für Kinder. Die Substanzen Blei und Kadmium können die Gesundheit schädigen, auch von ungeborenen Babys.