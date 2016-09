HUA HIN: Es ist soweit. Die von Urlaubern und Residenten lange entgegengefieberte Blúport Hua Hin Resort Mall an Phetkasem Road eröffnet am heutigen Samstag, 1. Oktober. Das passend zum Seebad maritim gestaltete Einkaufszentrum ist das größte der Stadt und bietet ein in dieser Form völlig neues Shopping-und Dining-Erlebnis.

Im sogenannten „Fashion & Lifestyle“-Bereich findet man Filialen bekannter Modemarken wie H&M oder Uniqlo, im sogenannten „Dining Port“ 20 Gastronomiebetriebe mit kulinarischen Gaumenfreuden für jeden Geschmack.

Zum Sehen und Gesehen werden locken trendige Cafés und Bars, unter anderem Starbucks, Est. 33 By Singha und Wine Connection. Im „Gourmet Market“ erhält man Delikatessen aus der ganzen Welt oder eben alles, was es im Detailhandel Hua Hins bisher nicht einfach so zu kaufen gab.

Als ein Abenteuerland für Kinder präsentiert sich der Bereich „Whaleyport“, der größte Kinderspielplatz im Unterwasserdesign Südthailands. Kinofans hingegen kommen im modernen Blúport Cineplex By Major Group auf ihre Kosten.

Parkplätze stehen ausreichend zur Verfügung. Für Nichtmotorisierte wird ein kostenloser Shuttle-Service ab dem Sheraton, Dusit Thani, Asara, Anantara, Rest Detail, Hilton, Centara Grand und Marriott angeboten sowie vom Vana Nava Water Park, Marrakesh, Ibis, Hyatt und Amari.

Infos: www.bluporthuahin.com.