Von: Redaktion DER FARANG | 08.01.17

BERLIN (dpa) - Nicht nur Deutschland erlebt derzeit einen strengen Winter:

FRANKREICH: Vier Menschen kamen am Sonntag bei einem Busunfall in Frankreich ums Leben - Glatteis war wahrscheinlich die Ursache. In Straßburg fiel Medienberichten zufolge am Samstag in 15.000 Wohnungen die Heizung aus, 300 Haushalte blieben auch die Nacht über ohne Heizung und warmes Wasser. Mehrere Städte hatten in Turnhallen Schlafplätze für Obdachlose eingerichtet.

POLEN: Anhaltender Frost hat in Polen und Tschechien seit Freitag mindestens zwölf Menschen das Leben gekostet. Bei Temperaturen von bis zu minus 25 Grad starben in Polen neun Menschen, wie das Sicherheitszentrum der Regierung am Sonntag mitteilte. Damit stieg die Zahl der Kältetoten seit November auf 55. Weitere 24 Menschen seien seit Winterbeginn an Kohlenmonoxid-Vergiftungen gestorben. Sie hatten unter anderem giftige Gase aus Kohleöfen eingeatmet.

TSCHECHIEN: In Tschechien starben drei Menschen an den Folgen der Kälte, wie die Agentur CTK unter Berufung auf Rettungskräfte berichtete. In Prag kamen zwei Obdachlose ums Leben. Obwohl für Wohnungslose das Winterwetter besonders gefährlich ist, blieben viele Betten in Prags Obdachlosenheimen leer, wie die Leitung der Sozialeinrichtungen mitteilte. Am kältesten wurde es mit bis zu minus 34,6 Grad im Böhmerwald (Sumava) an der Grenze zu Deutschland.

BULGARIEN: Der eiskalte Winter mit heftigen Schneefällen hält Bulgarien fest im Griff. 40 Touristen aus Japan blieben in Schneeverwehungen stecken. Sie wurden in der Nacht zum Sonntag aus dem Reisebus in Sicherheit gebracht. Die Menschen in 90 Orten mussten auch am Sonntag ohne Strom auskommen, da Schneestürme die Leitungen beschädigt hatten.

UNGARN: In der nordungarischen Ortschaft Tesa betrug die Temperatur Sonntagfrüh minus 28,1 Grad Celsius, teilte der Meteorologische Landesdienst auf seiner Facebookseite mit. Kälter war es in Ungarn zuletzt im Jahr 2003. In Budapest sind in der Nacht zum Sonntag zwei Obdachlose erfroren. Der Mann und die Frau wurden in einer Abbruch-Ruine im Außenbezirk Zuglo gefunden. Da waren sie schon tot.

GRIECHENLAND: Bis zu minus 17 Grad und ungewohnt starke Schneefälle haben am Wochenende in Griechenland zu Chaos geführt. Straßen waren nicht passierbar, in vielen Ortschaften und Städten brachen die Strom- und Wasserversorgung zusammen. Mindestens zwei Menschen kamen durch den Kälteeinbruch ums Leben. In einer Hafenstadt schneite es erstmals seit 40 Jahren. Auf Kreta wurde unterdessen Snowboard gefahren.

TÜRKEI: Heftiger Schneefall hat in der türkischen Millionenmetropole Istanbul starke Verkehrsbehinderungen verursacht. Am Flughafen Atatürk, dem größten der Türkei, seien die Inlandsflüge zeitweilig eingestellt worden, wie die Nachrichtenagentur DHA meldete. Auch zahlreiche internationale Verbindungen wurden gestrichen. Nach Angaben von DHA waren insgesamt mehr als 600 Flüge betroffen.

RUSSLAND: Nach einem heftigen Kälteeinbruch in Moskau sorgen die Temperaturen weiter für sibirische Wintergefühle. Im Zentrum der russischen Hauptstadt zeigte das Thermometer in der Nacht zum Sonntag nach unterschiedlichen Berichten bis zu minus 28,5 Grad Celsius an. In der Ortschaft Klin nordwestlich von Moskau wurden 35,9 Grad unter Null gemessen, wie die Agentur Tass meldete.

ITALIEN: Vor allem die Mitte und der Süden Italiens sind von Schnee, Eis und Kälte betroffen. Schnee fiel nicht nur in den eher bergigen Erdbebengebieten in den Regionen Marken, Umbrien, Abruzzen und Latium, sondern selbst an den Küsten - vor allem an der Adria. Fotos zeigten Attraktionen wie die Trulli-Kegelbauten in Alberobello in Apulien und die Welterbestadt Matera weiß überzuckert - ein seltener Anblick.

ÖSTERREICH UND SCHWEIZ: In weiten Teilen der Alpen in der Schweiz und in Österreich herrschte am Wochenende nach Angaben der Warndienste «erhebliche Lawinengefahr». Im Schweizer Kanton Wallis wurde am Freitag ein 28-Jähriger Skifahrer aus Frankreich von einem 400 Meter langen Schneebrett in den Tod gerissen. Im Tiroler Skigebiet Fieberbrunn überlebte ein deutscher Wintersportler am Freitag einen Lawinenabgang, wie die Polizei am Wochenende mitteilte.