Bis 2030 will Thailand HIV-Epidemie stoppen

Von: Redaktion DER FARANG | 14.09.17

Foto: The Nation

BANGKOK: Neue HIV-Infektionen sind in den letzten sechs Jahren in Thailand um die Hälfte zurückgegangen.

Das ist die höchste Verringerung in der asiatisch-pazifischen Region. „Während nur einer Generation hat sich Thailand mit den am schnellsten wachsenden Infektionszahlen zum Land mit den am langsamsten zunehmenden HIV-Infektionen gewandelt“, sagte Patchara Benjarattanaporn, UNAIDS-Direktorin für das Königreich. UNAID, das Programm der Vereinten Nationen zu HIV/Aids, lobt die vom stellvertretenden Ministerpräsidenten und Vorsitzenden des National Aids-Komitees.

Admiral Narong Pipatanasai stellte am Mittwoch seine Strategie für die Jahre 2017 bis 2030 vor. In 13 Jahren hofft Thailand die Epidemie besiegt zu haben, berichtet die „Nation“. Die Strategie heißt 90-90-90. 90 Prozent der Menschen mit HIV sollen ihren HIV-Status kennen, 90 Prozent der Infizierten sollen behandelt werden, und 90 Prozent der Menschen mit einer Behandlung sollen Zugang zu einer antiretroviralen Therapie haben.

Derzeit hat Thailand erst die ersten 90 Prozent erreicht. Vorsorge und Behandlung richten sich vor allem an Männer, die Sex mit Männern haben, an Transgender, Drogenkonsumenten und Frauen und Männer in der Sexindustrie. Erst kürzlich hatte die Regierung für Programme gegen die Ausbreitung des HI-Virus weitere 200 Millionen Baht zur Verfügung gestellt. Unter der neuen Strategie werden die Ausgaben steigen müssen.