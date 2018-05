MÜNCHEN/BERLIN (dpa) - Gute Nachricht für Joachim Löw: Manuel Neuer steht beim Pokalfinale erstmals seit langer Zeit wohl wieder im Bayern-Kader. Womöglich kann er gegen Frankfurt sogar schon Spielpraxis für die WM sammeln.

Nach acht Monaten Verletzungspause steht Nationaltorhüter Manuel Neuer beim FC Bayern München vor der Rückkehr in den Kader. Nach «Bild»-Informationen wird der 32-Jährige am Samstag beim Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt auf der Bank sitzen, berichtete die Zeitung am Donnerstag. In der Startelf stehe Ersatztorwart Sven Ulreich. Neuer hatte sich im September vergangenen Jahres einen Haarriss im linken Fuß zugezogen.

Eine offizielle Bestätigung des Vereins für Neuers Rückkehr ins Aufgebot gab es zunächst nicht. Nach dpa-Informationen waren die letzten Trainingseindrücke aber positiv. Neuer war am Dienstag trotz seiner Verletzungspause für den vorläufigen Kader der Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland nominiert worden.

Wenn Bayern-Trainer Jupp Heynckes den Torwart im Pokalendspiel in Berlin einwechselt, könnte dieser erste Spielpraxis für die WM sammeln. Das Turnier in Russland findet vom 14. Juni bis 15. Juli statt. Die Elf von Bundestrainer Joachim Löw muss am 17. Juni in Moskau in der Gruppe F gegen Mexiko antreten.

Löw hatte seinen Kapitän Neuer als einen von vorerst vier Torhütern neben Marc-André ter Stegen, Kevin Trapp und Bernd Leno in den vorläufigen Kader berufen. Löw muss bis zum 4. Juni den Kader noch auf die Turniergröße von 23 Profis reduzieren und dann auch einen Torwart streichen. «Ohne Spielpraxis in ein WM-Turnier zu gehen, ist nicht möglich», hatte Löw über Neuer gesagt.

Am kommenden Mittwoch startet die heiße WM-Vorbereitung der Nationalmannschaft. Bis zum 7. Juni soll dort der Feinschliff für das ehrgeizige Unternehmen Titelverteidigung vorgenommen werden. Einen Tag später steht der letzte Test im Länderspiel gegen WM-Teilnehmer Saudi-Arabien in Leverkusen an. Aus dem Trainingslager reist die Weltmeister-Auswahl zum Testspiel gegen Österreich am 2. Juni nach Klagenfurt. Dort könnte Torwart Neuer sein erstes Spiel im DFB-Trikot seit Oktober 2016 bestreiten.