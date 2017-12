Written by: Björn Jahner | 01/01/2018

HUA HIN: Vormerken: Am Sonntag, 18. März 2018, fällt am Cha-am Beach an der Ruamjit Road um 6 Uhr der Startschuss zum „Singha Cha Am Bikini Beach Run 2018“.

Bei dieser Laufveranstaltung am Strand, werden Frauen sowie auch Männer aufgerufen, einen Bikini zu tragen. Gestartet wird in verschiedenen Kategorien. Prämiert wird zudem der schönste Bikini – für beide Geschlechter! Infos: www.facebook.com/SinghaSeriesRun.