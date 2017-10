PHUKET: Der neue Bike-Sharing-Service des Unternehmens Ofo in Phuket-Stadt erfreut sich großer Nachfrage. Bereits in der ersten Woche nach der Markteinführung konnte der Anbieter 1.000 Transaktionen pro Tag verzeichnen.

Schwarze Schafe scheinen den neuen Service misszuverstehen und betrachten die Mietfahrräder als Geschenk der Stadtverwaltung.

Noppol Toochinda, Ofo-General-Manager für Thailand, erklärte in der Zeitung „The Nation“, dass die Nachfrage deutlich höher ausfällt als erwartet und dass sowohl Einheimische als auch Touristen den Service in Anspruch nehmen, um emissionsfrei durch die Inselhauptstadt zu radeln. Jedoch wies er auch darauf hin, dass es Personen gibt, die den Service missverstehen und die Mietfahrräder als Gratis-Geschenk betrachten: so wurden bereits über 100 Fahrräder geklaut.

50 Servicestationen im gesamten Stadtgebiet

Stationen, an denen die Mieträder entgegengenommen- oder abgegeben werden können, befinden sich an 50 Standorten, unter anderem am Phuket Merlin Hotel, Pearl Hotel Phuket, Bang-Neow-Schrein sowie an der Phuket Rajabhat University, Suan Luang Rama 9 und Talang Road. Per Smartphone-App lassen sich die Bikes durch das Scannen eines QR-Codes entriegeln, auch verrät die praktische Anwendung, wo sich das nächste freie Mietfahrrad befindet. Informationen zu weiteren Servicestationen erhält man per E-Mail: bdthailand@ofobike.com.