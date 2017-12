Von: Michael Lenz | 25.12.17

HANOI: Was die US-Armee im Vietnamkrieg nicht geschafft hat, ist McDonald's jetzt gelungen – die Eroberung von Hanoi.



Mitten im Herzen der roten Kapitale des kommunistischen Vietnam hat die amerikanische Fastfoodkette ihre erste Filiale eröffnet. Als Kundschaft hat die Bulettenbraterei die wachsende Mittelklasse Hanois sowie Touristen im Visier. Kritiker sehen allerdings McDonald's als Bedrohung der vielfältigen und preiswerten traditionellen Küche Hanois. In Ho-Chi-Minh-Stadt, dem ehemaligen Saigon in Südvietnam, ist McDonald's seit 2014 bereits mit 16 Filialen präsent. Mit zweistelligen Wachstumsraten ist Vietnam in der asiatisch-pazifischen der lukrativste Markt für internationale Fastfoodketten wie Starbucks, KFC und Burger King.