BANGKOK: Vor zwei Jahren in Berlin entstanden, hat der Bier-Yoga-Trend nun auch Bangkok erreicht. Dabei handelt es sich genau um das, was bereits der Name erahnen lässt: durch die Ausgelassenheit, die das Biertrinken mit sich bringt und dem Körperbewusstsein von Yoga, zur inneren Harmonie finden.

Denn sowohl mit Yoga als auch mit Bier, lassen Menschen seit Jahrhunderten die Seele baumeln und entspannen Körper und Geist. „Somit richtet sich Bier-Yoga an Biertrinkende mit Lust auf Yoga, als auch an Yogis mit Lust auf Bier“, erklären Jhula und Emily, zwei ausgebildete Yogalehrerinnen, die den Bier-Yoga-Trend in Berlin ins Rollen brachten.



In Bangkok wurde der erste Kurs in den Ommo-Studios in Chong Nonsi durchgeführt. Dabei wird es wohl vorerst auch bleiben: denn das Gesundheitsministerium hat Bier-Yoga als illegal erklärt und Ermittlungen gegen den Veranstalter angekündigt.