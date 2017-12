Von: Redaktion DER FARANG | 17.12.17

Eine Leserzuschrift zum Alkoholverbot am Strand und die Preisgestaltung für eine Strandliege mit Sonnenschirm:

Das ist ja lachhaft, von wegen kein Bierausschank. Fast alle Liegestuhlvermieter bieten Bier an und es wird – nicht in Kaffeetassen – sondern öffentlich getrunken. Meine Frage: was soll das mit Chang-Logo und so? Denn bei fast allen Liegestuhlvermietern gibt es nicht nur Wasser (allerdings selten Chang!) sondern Bier, Bier, Bier! Und noch was: Um die Gäste wegen der unterschiedlichen Preise für die Strandliegen nicht zu verunsichern, wäre es vonnöten, wenn die Preise jedes einzelnen Vermieters gut sichtbar angebracht werden. In Deutschland ist solches selbstverständlich und der Kunde kann selbst entscheiden, was er macht. Hier aber kommt die Rechnung hinterher – oft zum Erstaunen der Gäste.

Rolf Rinklin