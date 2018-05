Von: Redaktion DER FARANG | 01.05.18

BANGKOK: Das Gesundheitsministerium hat die Bürger aufgefordert, Organe zu spenden, um anderen Menschen zu helfen.

Auf der Warteliste für Organtransplantationen stehen 5.851 Menschen, und 12.042 warten auf Hornhäute für ihre Augen. Das Gesundheitsministerium will die Zustimmung der Bevölkerung zur Organ- und Hornhautspende erhöhen. Im vergangenen Jahr erhielten 670 Menschen andere Organe als Nieren, gegenüber 512 ein Jahr zuvor, sagte der stellvertretende Staatssekretär Dr. Marut Jirasetsiri. Die Zahl der verpflanzen Nieren stieg von 414 auf 543. Fast 1.100 Menschen unterzogen sich im vergangenen Jahr Hornhauttransplantationen. Laut Marut will das Ministerium in diesem Jahr die Zahl der Organ- und Augenspendezentren in Krankenhäusern erhöhen. Derzeit gibt es Zentren in 87 Prozent der staatlichen Krankenhäuser, 54 Prozent der Allgemeinkrankenhäuser und sieben in großen Gemeinschaftskrankenhäusern.