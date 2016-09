THAILAND: Eine klare Mehrheit der thailändischen Bevölkerung hat sich gegen die Pläne der Marine gestellt, drei Unterseeboote im Wert von 36 Milliarden Baht anzuschaffen, lautet das Ergebnis einer Umfrage von PeoplePoll (Thailand).

Die Meinungsforscher führten die Umfrage mit einer App durch, bei der sich zwischen dem 6. Juli und 3. August 2.357 Menschen beteiligten. Auf die Frage, ob Thailand U-Boote haben sollte, antworteten 66,8 Prozent mit nein, 22,7 Prozent mit ja, 10 Prozent waren sich unschlüssig und 0,5 Prozent konnten die Frage nicht beantworten.



Ähnlich fiel das Ergebnis bei der Frage aus, ob die Umfrageteilnehmer mit dem geplanten Kauf der U-Boote einverstanden seien: 90,4 Prozent sprachen sich dagegen aus, 5,1 Prozent befürworteten den Plan, 4,3 Prozent waren sich unsicher und 0,2 Prozent hatten auf die Frage keine Antwort.



PeoplePoll ist eine Organisation, die Umfragen zu wichtigen politischen Entscheidungen in Zusammenarbeit mit der Thammawat University, dem Institute of Human Rights and Peace Studies, der Mahidol University, dem College of Social Innovation, der Rangsit University sowie einem unabhängigen Team von Meinungsforschern durchführt.