Von: Redaktion DER FARANG | 03.02.17

PHUKET: Die Polizei hat nach Beschwerden aus der Öffentlichkeit einen verkrüppelten Bettler mit rund 100.000 Baht in seinem Geldgürtel vorübergehend festgesetzt.

Laut der Polizei soll der 67-Jährige beim Tempelfest in Chalong Ausländer und Thais schikaniert haben. Sein Geldgürtel war gefüllt mit 20-, 50- und 100-Baht-Scheinen. Der Bettler sagte aus, tagsüber gebettelt und nachts Flaschen eingesammelt zu haben, für dessen Verkauf er rund 100 Baht erhalten habe. Das Geld hatte er für seine Behandlungen im Krankenhaus gespart, zudem wollte er seiner Familie nicht zur Last fallen. Die Polizei übergab den Mann der Sozialbehörde. Sollte sich die Familie nicht um den Bettler kümmern, wird er in zu einer kostenlosen Herberge gebracht. Aber zuerst soll er auf einer Bank ein Konto eröffnen und die 100.000 Baht einzahlen.