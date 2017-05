Bettelnde Backpacker in Malaysia

KUALA LUMPUR: Backpacker sind normalerweise mit einem guten Reisebudget unterwegs und wenn’s mal nicht reicht, lassen sich flugs über WhatsApp Mami und Papi anbetteln.

In Kuala Lumpur hat die malaysische Tageszeitung „The Star“ Rucksacktouristen ausgemacht, die sich ihre Reisekasse durch Bettelei auf der Straße aufbessern. Bei einer Tour durch das Touristenviertel Bukit Bintang an einem Dienstag Mitte März, stießen die Reporter auf sieben abgebrannte Backpacker. Einer besserte die Reisekasse mit dem Verkauf von gesprayten Bildern auf, zwei fertigten Karikaturen von Passanten an, einer gab den Straßenmusikanten und ein weiterer bettelte einfach. Zwei der Rucksacktouristen mit Geldsorgen stammten aus Russland, einer aus Kasachstan. Zu den anderen vier machte „The Star“ keine Angaben zur Nationalität.