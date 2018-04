Von: Redaktion DER FARANG | 30.04.18

Foto: The Thaiger / Ivy Residence Pinklau, Hipflat.co.th

BANGKOK: Ein offenbar stark unter Alkoholeinwirkung stehender Holländer ist am Montagmorgen aus dem fünften Stockwerk der Ivy Residence Pinklao an der Somdej Pinklao Road in den Tod gestürzt.

Der Urlauber hatte mit Freunden an der Khao San Road getrunken und dort einen 37 Jahre alten Ladyboy kennengelernt. Dieser lud später den 21 Jahre alten Ausländer in sein Apartment ein. Der Ladyboy berichtete der Polizei, er sei auf die Toilette gegangen. Als er wieder zurückkam, sei der Holländer verschwunden gewesen. Die Balkontür habe offen gestanden. Er habe nach unten geschaut und dort am Boden den Mann entdeckt. Der Mann sei betrunken gewesen. Der Unfall ereignete sich gegen 3.30 Uhr. Die Polizei hat im Apartment keine Spuren gefunden, die auf ein Verbrechen hinweisen könnten.