Von: Redaktion DER FARANG | 31.10.17

PHUKET: Am Sonntag stürzte in der Nähe des Tiefseehafens in Wichit ein Betonmischer ca. 30 Meter in die Tiefe. Der Fahrer konnte sich glücklicherweise in Sicherheit bringen, bevor sein Lastkraftwagen von einer Klippe fiel.



Der 31-jährige Mann war mit seinem Mischfahrzeug zur Nagarat Road unterwegs, um Beton zu liefern. Er erklärte, er habe vergeblich versucht, einen kleineren Gang einzulegen. Schließlich rollte der LKW immer schneller rückwärts, sodass er gerade noch genügend Zeit hatte, sich mit einem Sprung aus dem Führerhaus in Sicherheit zu bringen. Er erlitt dabei nur leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn zur Weiterbehandlung ins Vachira Phuket Hospital.