KUALA LUMPUR: Zum Unabhängigkeitstag von Malaysia erinnerten die Chris­ten an die Vorstellungen der Gründerväter Malaysias von einer „in Vielfalt vereinten Nation“.

„Die Christen in Malaysia beten für eine Rückkehr unserer Nationen zu einem zivilen, gerechten, fairen, gleichen, harmonischen und friedlichen Status für alle“, hieß es in Erklärung zum Merdeka-Tag (Tag der Freiheit) am 31. August des Dachverbands der Kirchen. In der Erklärung beklagte die Christian Federation of Malaysia (CFM) „ungesunde Entwicklungen“ wie die zunehmende „rassistische Polarisierung“, willkürliche und einseitige Anwendungen der Gesetze gegen Volksverhetzung und Hassreden, Einschränkungen der Reisefreiheit, Einschüchterungen von Regierungskritikern und die selektive Anwendung von Antikorruptionsgesetzen.