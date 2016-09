Von: Redaktion DER FARANG (tp) | 21.09.16

RAYONG: 79 Mitarbeiter des Nationalparks Khao Laem Ya-Samet sind unter dem Verdacht der Bestechlichkeit versetzt worden. Gegen alle wird wegen Korruption ermittelt.

Vorausgegangen waren die Entlassung des Park-Chefs und die Einsetzung eines neuen Leiters. Den 79 Mitarbeitern wird vorgeworfen, von Geschäftsleuten Bestechungsgelder entgegengenommen zu haben. Unter den Entlassenen sind der stellvertretende Park-Leiter, Ranger, Verwaltungsbeamte sowie fest angestellte Männer wie auch Zeitarbeiter. Sie waren nicht nur für den Nationalpark Khao Laem Ya-Samet in Rayong verantwortlich, sondern auch für die Nationalparks Khao Chamao-Khaowong in der Provinz Rayong sowie Khao Khitchakut und Nam Tok Phliew in der Provinz Chanthaburi. Bis Ende September erwartet Thanya Netithammakul, Generaldirektor des National Parks, Wildlife and Plant Conservation Department, einen abschließenden Bericht.

Zum Nationalpark Khao Laem Ya-Samet zählt auch die Ferieninsel Samet. Dort haben Besitzer von Hotels und Restaurants ihre Immobilen auf öffentlichen Flächen errichtet, offenbar mit Wissen von Mitarbeitern des Nationalparks.