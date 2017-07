PATTAYA: In Jomtien hat Best Western Hotels & Resorts die Bauarbeiten zum Best Western Premier Bayphere Pattaya aufgenommen, das im vierten Quartal 2018 eröffnet werden soll.



Der acht Etagen umfassende Neubau wird Platz für 174 Zimmer bieten und punktet mit direkter Strandlage. Zu den Ausstattungsmerkmalen zählen eine Freiluft-Lobby, ein Infinity-Swimmingpool, Jacuzzis, Cabanas, ein Dachgarten, ein Fitnessstudio und ein Kinderspielplatz.



„Best Western Premier Bayphere Pattaya ist ein außergewöhnliches Projekt, das den wachsenden Bedarf an qualitativ hochwertigen Unterkünften nach internationalem Standard an der Ostseeküste gerecht wird“, verrät Olivier Berrivin, Best-Western-Geschäftsführer für internationale Geschäfte in der Asienregion, in der Zeitung „The Nation“.