Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 12.02.17

BANGKOK: Der Service nach dem Kauf eines Mazda-Modells soll nachhaltig verbessert werden.



Derzeit würden nur 20 Prozent der Händler den vom Unternehmen vorgegebenen Standard bieten, sagte Mazda-Präsident Chanchai Trakarn-Udomsuk gegenüber der „Bangkok Post“. Das werde sich ändern. Bis zum Jahr 2018 sollen 147 Ausstellungsräume und Werkstätten landesweit über die gleiche Qualität und die gleichen Standards verfügen. Mit vier Partnern hat der Autobauer kürzlich seine Zusammenarbeit beendet, weil diese nicht zu Verbesserungen bereit waren.



Mazda ist seit 1951 in Thailand vertreten und will seinen Marktanteil von im Vorjahr 5,5 Prozent auf 8 Prozent in 2018 steigern. Deshalb hat der Autobauer für dieses Jahr sechs neue bzw. aufgewertete Modelle angekündigt: darunter sind der SUV CX-9, der Sportwagen MX-55 RF und der bereits Ende Januar vorgestellte Mazda 3. Das neue Sicherheitspaket des Mazda 3 stützt sich auf Radar und Kameras, warnt den Fahrer oder bremst automatisch.