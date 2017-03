Von: Redaktion DER FARANG | 09.03.17

WASHINGTON (dpa) - Der erfahrene Diplomat und frühere Gouverneur Jon Huntsman soll US-Botschafter in Russland werden. US-Präsident Donald Trump habe ihm den Posten in Moskau angeboten, berichteten US-Medien am Mittwoch (Ortszeit) unter Berufung auf Regierungsmitarbeiter. Huntsman sagte demnach bereits zu. Er muss allerdings noch vom Senat bestätigt werden.

Der 56-jährige Huntsman war unter Trumps Amtsvorgänger, dem Demokraten Barack Obama, von 2009 bis 2011 US-Botschafter in China. Zuvor hatte er bereits für einige Monate in den Jahren 1992 und 1993 die diplomatische Vertretung der USA in Singapur geleitet. Von 2005 bis 2009 war der Republikaner Gouverneur des Bundesstaates Utah. Bei der Präsidentenwahl 2012 bewarb er sich erfolglos um die Kandidatur der Republikaner, die sich schließlich Mitt Romney sicherte.

Die Beziehungen zwischen den USA und Russland bergen derzeit besondere Brisanz. Der Geheimdienstausschuss des US-Repräsentantenhauses untersucht eine mögliche Einmischung Russlands in die US-Präsidentenwahl vom vergangenen November.

Medienberichten zufolge standen Mitglieder von Trumps Team zudem während des Wahlkampfs wiederholt mit russischen Geheimdienstmitarbeitern in Kontakt. Der Nationale Sicherheitsberater Michael Flynn musste zurücktreten, weil er noch vor Trumps Amtsübernahme mit dem russischen Botschafter in Washington über US-Sanktionen gesprochen und das verheimlicht hatte. Justizminister Jeff Sessions geriet kürzlich wegen verheimlichter Gespräche mit demselben Botschafter vor seinem Amtsantritt unter Druck.