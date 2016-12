VALLETTA (dpa) - Ein entführtes libysches Flugzeug mit mehr als 100 Menschen an Bord ist auf dem internationalen Flughafen in Malta gelandet. Wie die «Times of Malta» am Freitag meldete, war die

Maschine der staatlichen libyschen Afriqiyah Airways mit 111 Passagieren und 7 Crewmitgliedern an Bord auf einem Inlandsflug von Sabha nach Tripolis.



Libyens international anerkannte Regierung bestätigte die Entführung, wie die amtliche Nachrichtenagentur Lana meldete. Allen Passagieren gehe es gut, hieß es unter Berufung auf Kreise im Außenministerium.

Der Außenminister sei in Kontakt mit der maltesischen Regierung.

Der maltesische Regierungschef Joseph Muscat hatte zuvor auf Twitter geschrieben, er sei über eine mögliche Flugzeugentführung informiert worden. Sicherheitskräfte koordinierten einen Einsatz. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen erfuhr, wurde ein Treffen hochrangiger Sicherheitsverantwortlicher einberufen. Der Malta International Airport hatte in einer ersten Mitteilung auf Twitter geschrieben, es habe eine «unrechtmäßige Störung» am Flughafen gegeben.

Medienberichten zufolge drohten ein oder zwei Entführer mit einem Sprengsatz. Die «Times of Malta» schrieb, der Entführer habe behauptet, eine Handgranate zu besitzen. Auch die libysche Nachrichtenseite Alwasat berichtete von einer Drohung mit einem Sprengsatz. Darüber habe der Kapitän den Tower auf Malta informiert.

Ihre Quellen nannte die Seite nicht.

Der Mann habe angeben, ein Unterstützer des ehemaligen Machthabers Muammar al-Gaddafi zu sein, so die «Times of Malta». Er habe gesagt, er wolle alle Passagiere freilassen, wenn seine Forderungen erfüllt

seien. Eine offizielle Bestätigung und Details zu den Forderungen gab es zunächst nicht.

Das Flugzeug stehe weiter mit laufenden Triebwerken auf der Landebahn, schrieb das Blatt. Maltesische Soldaten hätten das Flugzeug großräumig umstellt, niemand habe sich bislang der Maschine genähert.

Die Zeitung «Malta Today» berichtete, bei dem Flugzeug handele es sich um einen Airbus A320. Die Maschine sei um etwa halb 12 Uhr (Ortszeit) in Malta gelandet. Das maltesische Fernsehen zeigte Bilder

der Maschine. Flüge von und nach Malta wurden umgeleitet, Maschinen am Flughafen müssen vorerst am Boden bleiben.