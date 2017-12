Von: Redaktion DER FARANG | 19.12.17

THAILAND: Zwei Männer sind in der Nacht zum Dienstag nach reichlich Alkoholkonsum offenbar an einem Kälteschock gestorben.

Ein 50 Jahre alter Bauarbeiter aus der Provinz Loei wurde am Dienstagmorgen in seiner Unterkunft in Samut Prakan tot aufgefunden. Er hatte am Abend zuvor nach Zeugenaussagen übermäßig Alkohol getrunken. Angeblich um sich bei der Kälte warm zu halten. In Buriram starb ein Dorfbewohner in seiner behelfsmäßigen Hütte. Auch er hatte am Montagabend reichlich dem Alkohol zugesprochen, um sich warm zu halten. In beiden Fällen sollen die niedrigen Temperaturen ein Herz-Kreislaufversagen ausgelöst haben.

Laut dem Meteorologischen Amt sank die Quecksilbersäule am Dienstagmorgen in Bangkok auf etwa 17 Grad. Die niedrigste Temperatur wurde im Bezirk Don Mueang mit 15,5 Grad gemessen.