Bereits 367 Verkehrstote und 3.342 Verletzte

Von: Redaktion DER FARANG | 03.01.17

THAILAND: Nach dem fünften der “sieben gefährlichen Tage” zu Neujahr meldet die Polizei bereits 367 Tote. Das sind gegenüber dem Vorjahr 26 Prozent mehr Todesopfer.

Bei den 3.157 Verkehrsunfällen erlitten 3.342 Menschen teils schwere Verletzungen, ein Zuwachs von 17 Prozent. Am Montag starben auf den Straßen landesweit 87 Kinder, Frauen und Männer bei 445 Zwischenfällen. Den folgenschwersten Unfall mit 25 Toten gab es in Chonburi, als ein Minibus mit einem Pick-up frontal zusammenstieß. Der Vanfahrer und die 12 Insassen des Minibusses kamen in den Flammen um, im Pick-up starben 12 weitere Menschen. Laut der Polizei soll der Minibus mit überhöhter Geschwindigkeit auf den Eintonner geprallt sein, beide Fahrzeuge gingen sofort in Flammen auf. Bei der Unfallursache geht die Polizei von einem geplatzten Reifen des Vans aus, oder der Fahrer war am Lenkrad eingeschlafen.