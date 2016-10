Von: Redaktion DER FARANG | 06.10.16

BEIJING (dpa) - Die Zahl der Todesopfer nach zwei Erdrutschen im Osten Chinas, die von Taifun «Megi» ausgelöst wurden, ist auf 16 gestiegen. In der Provinz Zhejiang?, wo in der vergangenen Woche nach heftigen Regenfällen eine Lawine aus Erde und Geröll Dutzende Häuser zerstört hatte, wurden zehn Tote bestätigt, wie örtliche Medien am Mittwoch berichteten. Sechs Vermisste waren bereits am Samstag nach einem Erdrutsch in einem benachbarten Ort für tot erklärt worden.

Im Kreis Suichang in derselben Provinz wurden zunächst noch 17 Menschen vermisst, nachdem 20 Häuser unter 15 Meter hohen Geröllbergen begraben worden waren. Vor gut einer Woche hatte der Taifun «Megi» in der Region gewütet. Es war der dritte Taifun, der die Gegend innerhalb von zwei Wochen traf.