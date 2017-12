Von: Redaktion DER FARANG | 07.12.17

BRÜSSEL (dpa) - Die Belgierin Catherine De Bolle soll neue Chefin der europäischen Polizeibehörde Europol in Den Haag werden. Vertreter der 28 EU-Staaten schlugen die Generalkommissarin der belgischen Nationalpolizei am Mittwoch als Nachfolgerin des Briten Rob Wainwright vor, der am 1. Mai 2018 aus dem Amt scheidet.

Die Kandidatin muss noch vom Ministerrat bestätigt und vom Europaparlament angehört werden. Europol ist die kriminalpolizeiliche Zentralstelle für die EU. Sie kümmert sich in erster Linie um den Kampf gegen Terrorismus, organisierte Kriminalität und Cyberangriffe.